Corigliano Rossano, violenza sessuale su una minorenne: in arresto un 22enne

CORIGLIANO ROSSANO Nella notte tra sabato e domenica, a seguito di una richiesta di soccorso, veicolata attraverso il numero di emergenza pubblica 112, i carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano sono intervenuti in un vicolo buio della frazione di Schiavonea, per soccorrere una giovanissima ragazza che, in quel contesto, ha rappresentato di essere rimasta vittima di abusi sessuali.

Sul posto i militari hanno interrotto quanto stava accadendo e sono riusciti a raccogliere gravi e concordanti indizi di reato in ordine alle potenziali responsabilità di un 22enne del posto. Dagli elementi raccolti è emerso che la ragazza sarebbe stata attirata con un pretesto in un vicolo buio dal 22enne – che conosceva solo di vista – dove, a seguito del suo netto rifiuto, sarebbero stato attuate le molestie sessuali.

Le indagini condotte dai militari della Stazione Carabinieri di Corigliano Calabro Scalo, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta da Alessandro D’Alessio, hanno permesso di raccogliere dei significativi elementi di riscontro sulla condotta attuata dal ragazzo in violazione delle norme penali.

A seguito degli elementi cristallizzati nelle indagini il 22enne è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale nei confronti della minorenne e sottoposto agli arresti domiciliari. Nella giornata odierna il provvedimento precautelare adottato dai Carabinieri è stato convalidato dal Tribunale di Castrovillari, che ha emesso nei confronti dell’indagato un nuovo provvedimento di restrizione cautelare domiciliare.