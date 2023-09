Morì tagliando un albero nel Crotonese, datore di lavoro condannato dopo 10 anni

la sentenza

CROTONE A distanza di più di dieci anni dall’incidente è stato condannato il titolare dell’impresa boschiva di cui era dipendente Gheorge Dimitru Carculea, l’operaio ventisettenne di origine romena che il 12 giugno del 2013 morì mentre stava tagliando alberi di eucalipto. Oreste Vona, di 48 anni, di Petilia Policastro (Crotone) è stato condannato dal Tribunale di Crotone, in composizione monocratica (giudice Elvizia Cordasco), ad un anno e sei mesi di reclusione (pena sospesa) per omicidio colposo. Carculea venne colpito e schiacciato dall’albero che aveva appena tagliato e che, dopo essere rimasto incastrato tra le fronde di un fusto adiacente, gli cadde addosso. Per Vona, che è stato difeso dall’avvocato Mario Nigro, il pubblico ministero aveva chiesto la condanna 7 anni. (Ansa)