Si ferisce durante un’escursione a Belvedere Marittimo, soccorso speleologo

Il fatto

BELVEDERE MARITTIMO È finita, con un infortunio ad una mano, l’escursione per uno speleologo di 41anni, residente a Marino (in provincia di Roma) ed originario di Belvedere Marittimo.

L’incidente è avvenuto in località Trifari nel comune di Belvedere Marittimo ed il 41enne si è procurato lo schiacciamento di una mano a causa dello spostamento di un masso di diversi quintali durante la risalita di un salto di roccia.

Secondo quanto ricostruito, attorno alle 18 di ieri sera il Soccorso alpino e speleologico Calabria, allertato direttamente dall’infortunato, ha inviato una squadra di tecnici appartenenti alla Stazione Alpina Pollino.

Il luogo del soccorso



Dopo aver, prontamente, raggiunto il luogo i tecnici del Cnsas “Calabria” sono riusciti a liberare la mano dell’uomo, spostando il masso dopo averne alleggerito l’enorme peso utilizzando le corde.

Dopo le prime medicazioni e la sua messa in sicurezza, l’uomo è stato condotto dai tecnici del Cnsas Calabria unitamente agli uomini del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza della Stazione di Cosenza, fino al punto in cui, ad attenderlo c’erano i medici e l’ambulanza del 118 di Paola.

Presenti sul posto anche i carabinieri della Stazione di Belvedere ed i vigili del Fuoco del Distaccamento di Scalea.