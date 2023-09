Il saluto del Questore Michele Spina. «Non dimenticherò il mio anno a Cosenza»

la lettera

Il Questore di Cosenza, Michele Maria Spina andrà in pensione il 30 settembre. Dopo un anno alla guida della Questura della provincia di Cosenza, Spina ha voluto inviare una lettera di saluto. «A conclusione del mio mandato nella Questura di Cosenza, sento la necessità di ringraziarvi tutti per aver generosamente supportato il mio lavoro con la vostra garbata collaborazione, a cominciare dai primissimi approcci, fino a questi ultimi impegni. La vostra disponibilità mi ha confortato dandomi maggiore entusiasmo nell’espletamento delle mie funzioni istituzionali. Ho sempre pensato che una buona intesa ed un sincero ed aperto confronto tra le istituzioni, le Forze di Polizia ed i cittadini, siano alla base di un percorso vincente, sempre auspicabile per la soluzione di piccoli e grandi problemi. Devo dire che qui, nella Provincia di Cosenza, i fatti mi hanno dato ragione perché il rapporto creato con la Città capoluogo, con la Provincia e con tutte le istituzioni è stato proprio come io avevo sperato. Di ciò sono infinitamente grato a tutti. Non potrò mai dimenticare questo ultimo anno trascorso in questa meravigliosa città che ho imparato ad apprezzare, come l’intera Provincia, per la sua bellezza, per il cibo, per l’eleganza, per il fascino dell’arte e della cultura, per l’affettuosa accoglienza che mi è stata accordata. Infinitamente grato, auguro a tutti ogni bene desiderato».