A Cosenza lotta all’abbandono indiscriminato dei rifiuti in città, arrivano le fototrappole

la stretta

COSENZA L’Amministrazione comunale dichiara guerra aperta ad ogni forma di abuso contro il decoro urbano e all’abbandono indiscriminato dei rifiuti in città. E lo fa attraverso un piano di interventi messo a punto dal sindaco Franz Caruso di concerto con l’assessore alla Manutenzione e alla Polizia Municipale Francesco De Cicco, al termine di una riunione alla quale ha preso parte anche il dirigente del Settore Ambiente e Decoro Urbano, ing. Giovanni Ramundo. E’ stata allestita una vera e propria task force, composta da un nucleo di 8 operatori della Polizia Municipale, cui sarà affidato il compito di monitorare attentamente il territorio cittadino per individuare e sanzionare ogni tipo di abuso e tutti quei comportamenti contrari al decoro urbano, come l’abbandono indiscriminato dei rifiuti, fenomeno quest’ultimo combattuto sin dal suo insediamento dall’amministrazione guidata da Caruso.

“Non mi stancherò mai di ripetere – sottolinea il primo cittadino del capoluogo bruzio – che l’abbandono indiscriminato dei rifiuti rappresenta un’emergenza che dobbiamo debellare in maniera efficace e definitiva. Il nostro territorio urbano è quotidianamente fatto oggetto di episodi che determinano il sorgere di micro discariche a cielo aperto che vanificano, purtroppo, ogni nostro sforzo volto a riportare ad un livello dignitoso la pulizia e il decoro della città. Ora, con l’aiuto dell’assessore Francesco De Cicco che ringrazio per l’impegno profuso in ogni occasione, abbiamo deciso di affidare ad un nucleo di operatori di polizia municipale appositamente individuato il compito, di certo non agevole, di controllare attentamente il territorio e sanzionare coloro che si dovessero rendere responsabili di eventuali violazioni”.

Messaggio apparso stamattina lungo viale Mancini rivolto a chi aveva reso il marciapiede una discarica

“Da lunedì – ha annunciato inoltre l’assessore De Cicco – prenderà avvio l’attività di controllo, mentre nelle prossime settimane faremo installare un sistema di videosorveglianza che ci consentirà di effettuare controlli a tappeto, anche con l’ausilio di un sistema di fototrappole, che permetterà di stanare gli incivili e gli irresponsabili. E’ evidente – ha aggiunto De Cicco – che in questa battaglia di civiltà dobbiamo poter contare sull’aiuto dei cittadini che saranno chiamati a loro volta a vigilare ed eventualmente a segnalare alla nostra attenzione situazioni di abbandono indiscriminato dei rifiuti od altre forme di abuso che pregiudichino il decoro urbano. Confidiamo nel fatto che l’installazione della videosorveglianza possa rappresentare un valido deterrente”.