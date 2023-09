Reggio Calabria, la scienza protagonista con l’evento internazionale “Cosmos 2023”

il festival

REGGIO CALABRIA Un evento internazionale al quale prenderanno parte autori e scienziati provenienti dalle migliori università del mondo che si confronteranno con studenti e cittadini. Reggio Calabria e altri Comuni della Città metropolitana faranno da sfondo a quattro intensi giorni di scienza, cultura e società con il Festival “Cosmos” 2023 che si terrà dal 4 al 7 ottobre. A illustrare i dettagli, questa mattina a Palazzo “Corrado Alvaro”, il sindaco metropolitano facente funzioni Carmelo Versace, il consigliere delegato alla Cultura Filippo Quartuccio, la dirigente del settore 2 della Città Metropolitana Giuseppina Attanasio, il presidente del Comitato scientifico del Premio Cosmos Gianfranco Bertone e la professoressa Angela Misiano, responsabile scientifico del Planetarium Pythagoras. Sono intervenuti inoltre, il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria Paolo Brunetti, il sindaco Giuseppe Ranuccio per Palmi e l’assessora Francesca Lo Presti per il Comune di Siderno.

Ricco cartellone di eventi

Ricchissimo il cartellone di eventi e iniziative. Lo spettacolo inaugurale si terrà a Reggio presso il Castello Aragonese il 4 ottobre. Nel corso delle giornate del festival si terranno laboratori scientifici, esposizioni, stage per studenti. Diversi i nomi del mondo scientifico che saranno protagonisti in riva allo Stretto con interessanti eventi. Tanti i giovani coinvolti: 450 studenti e 24 istituti con 5 scuole italiane all’estero. Il premio si articola in due categorie, il primo assegnato da un comitato scientifico, il secondo rivolto agli studenti degli istituti. Il 6 ottobre a Palazzo Alvaro verranno presentati i finalisti. Nella giornata conclusiva all’Università Mediterranea si terrà la Lectio Magistralis del fisico Abraham Loeb, vincitore del premio Cosmos per gli studenti con il libro “Non siamo soli”. Gran finale il 7 0ttobre con la cerimonia di premiazione del Premio Cosmos 2023 che vedrà Amii Stewart in concerto.

Gli eventi nel dettaglio

Gli scrittori finalisti per Premio Cosmos conferito dal Comitato scientifico: dalle Università di Melbourne e di Oxford, Suzie Sheehy terrà la presentazione del suo libro “Dodici esperimenti che hanno cambiato il mondo”, (5 ottobre a Reggio Calabria, Sala Monteleone del Consiglio regionale, ore 11:00); dal Sante Fe Institute negli Stati Uniti arriverà Melanie Mitchell, autrice de “L’intelligenza artificiale. Una guida per esseri umani pensanti”, ( 6 ottobre Consiglio regionale, sala Monteleone ore 11:00); dall’University College di Londra è attesa Nadia Durrani per la presentazione di “Storia dei cambiamenti climatici”, (6 ottobre ore 9.00 Consiglio regionale, sala Monteleone); Francesca Romana Capone che affronterà i rapporti tra la scienza e le discipline umanistiche con “L’Universo letterario del probabile” (5 ottobre ore 9.00 a Palazzo Alvaro); Luca Romano che presenterà “L’Avvocato dell’atomo” sui temi dell’energia e della transizione ecologica (5 ottobre ore 9.00, Consiglio regionale, sala Monteleone). La presentazione dei finalisti si terrà il 6 ottobre nella sala Perri di Palazzo Alvaro, che ospiterà anche, dal 4 al 6 ottobre i laboratori scientifici, curati dall’Università Mediterranea, Università della Calabria, Cnr e Istituto per i processi chimico-fisici di Messina. Anche Piazza Italia sarà animata dagli stand dei partner, mentre al Planetario Pythagoras si svolgeranno gli stage rivolti agli studenti che hanno partecipato al Premio Cosmos. Tra i momenti di intrattenimento sono previsti: il 4 ottobre alle 20:00, al Castello Aragonese lo spettacolo teatrale “Ricordi di un bohémien, incontro tra storia e scienza” mentre il 7 ottobre alle 18:30 all’Auditorium ‘Gianni Versace’ del centro direzionale a Reggio Calabria, si svolgerà la cerimonia di chiusura con la proclamazione dei vincitori, condotta dalla giornalista caposervizio del Tg2, Anna Mazzone, ed il gran finale con il concerto della cantante internazionale Amii Stewart.

«Una vetrina per promuovere a 360 gradi il territorio»

«La soddisfazione più grande è quella di aver scommesso nel 2018 su questa importante iniziativa che oggi ci vede premiati per i sacrifici fatti. Il senso del coinvolgimento – ha spiegato il sindaco della Città metropolitana Versace – risiede nell’essere riusciti a trasmettere ai ragazzi del nostro territorio metropolitano che è possibile sognare, che è possibile avvicinarsi a materie scientifiche come quelle che verranno trattate all’interno di questo festival importante, è un segnale sicuramente importante. E poi è importante il coinvolgimento attivo dei comuni di Reggio Calabria, Palmi e Siderno: sarà una vetrina per promuovere a 360 gradi il nostro territorio». Riguardo al ricco parterre di ospiti, Versace ha detto: «Quest’anno abbiamo provato ad alzare l’asticella. Il professore Bertone, a capo della commissione scientifica sta provando sempre di più a migliorare ogni anno che passa questa edizione del Festival Cosmos e abbiamo voluto poi chiudere in bellezza con Amii Stewart. Vogliamo provare a raccontare meglio il nostro territorio e pensiamo di esserci riusciti. «Il Premio Cosmos e il Festival Cosmos – ha detto il consigliere metropolitano delegato alla Cultura Filippo Quartuccio – sono due eventi inglobati in uno che proiettano il nostro territorio verso traguardi importantissimi nazionali e non solo. Abbiamo partenariati importanti, sia pubblici che privati, con molti professionisti di straordinario spessore culturale e scientifico che arrivano nella nostra città. Le scuole coinvolte, i ragazzi, i ministeri – conclude – insomma tutta la città è in fermento per questa iniziativa davvero importante per il nostro territorio».