Ancora nessuna notizia di Nicola Schimio, sui social l’appello del sindaco di Nicotera

le ricerche

LIMBADI Nonostante l’impegno di tutte le forze dell’ordine, della protezione civile e dei volontari, non si hanno ancora notizie dell’80enne Nicola Schimio, abitante della frazione Badia, a Limbadi. L’anziano si è allontanato due giorni fa dalla propria abitazione facendo perdere le proprie tracce. «Si sta cercando di individuare altri territori per allargare il raggio di ricerca. A tal fine – spiega sui social il primo cittadino di Nicotera Giuseppe Marasco – sarebbe di grande aiuto, se tutti i cittadini e le attività commerciali dei comuni di Nicotera e Limbadi, muniti di sistema di videosorveglianza, visionassero le registrazioni a partire da giorno 27 dalle ore 15:00 in poi, alla ricerca di elementi utili da indirizzarne le nuove ricerche».