Pitaro: «L’addio di La Regina battuta d’arresto pericolosa per la Dulbecco»

i nodi della sanità

CATANZARO «Il commissario straordinario dell’Azienda Dulbecco lascia e sceglie l’Asl di Roma. Tutto ciò non può che preoccupare se solo si pensa che La Regina era stato nominato da Occhiuto solo qualche mese fa per lanciare il Polo sanitario d’eccellenza Renato Dulbecco con 850 posti letto destinato a primeggiare nel Sud e ad implementare le offerte sanitarie e la formazione didattica». Lo dice, in una nota, l’ex consigliere regionale Francesco Pitaro. «Con la realizzazione nella città di Catanzaro di un secondo ed essenziale Pronto Soccorso al Mater Domini – continua Pitaro –, di cui ad oggi non vi è traccia, diretto ad alleggerire il pronto soccorso del Pugliese e a dare risposte serie e immediate agli utenti. L’improvviso abbandono del manager segna una pericolosa battuta d’arresto nella pianificazione ed organizzazione del lancio della Dulbecco e testimonia anche la miopia di nomine estemporanee in ruoli in cui si ha bisogno di certezze e stabilità. Si provveda, pertanto, alla nomina tempestiva del sostituto ripristinando rapidamente i vertici aziendali per dare concretezza ed effettività all’intero protocollo d’intesa della Dulbecco e risposte sanitarie adeguate stoppando l’emigrazione sanitaria».