Aeroporti, primo volo Crotone-Roma con Sky Alps. «Oggi è un giorno di festa»

trasporti

CROTONE Partono i voli della compagnia SkyAlps che collegano quotidianamente l’aeroporto Sant’Anna di Crotone con lo scalo di Fiumicino a Roma (questa mattina è decollato il primo aeromobile con 28 passeggeri, molti dei quali “pendolari”, ndr). Il progetto ambizioso di mantenere in vita lo scalo di Crotone è stato illustrato questa mattina nel corso di una conferenza stampa, che ha visto la partecipazione dell’amministratore unico di Sacal, Marco Franchini, del presidente di SkyAlps, Josef Gostner, e del Ceo della compagnia aerea, Alex Spinato. Grazie al vettore ( SkyAlps), che ha deciso di partecipare al bando degli oneri di servizio pubblico assegnati dal ministero dei Trasporti allo scalo di Crotone si potrà garantire un collegamento quotidiano tra Roma e Crotone e così l’aeroporto pitagorico potrà continuare le proprie attività senza ulteriori sussulti. Il chiarimento è stato fatto perché è ormai di pubblico dominio la notizia secondo cui RyanAir, dopo anni di voli da Crotone, potrebbe rivedere il proprio impegno e tagliare le attività. In forse potrebbe anche esserci il collegamento quotidiano con Bergamo. Proprio per questo Franchini, introducendo i lavori della conferenza stampa, ha definito quello di oggi «un giorno di festa».

Ristorazione e lavori per 4 milioni di euro

Non sono state illustrate esclusivamente le attività del volo, ma anche gli impegni messi in campo da Sacal per migliorare l’efficienza dello scalo Sant’Anna. La scalo va reso appetibile alle compagnie e proprio oggi si conclude la gara per individuare la società che effettuerà il servizio di ristorazione all’interno dello scalo e da poco sono stati assegnati lavori per circa quattro milioni di euro (Ils, rifacimento della recinzione del perimetro e la costruzione della strada perimetrale che serve ai mezzi antincendio in caso di necessità di intervento). Interventi che saranno utili alla compagnia aerea che dovesse decide di radicarsi nell’aeroporto pitagorico. Gli interventi strutturali potrebbero essere una buona carta a disposizione di una compagnia che avrà così la possibilità di operare in tutta tranquillità. Anche se la sicurezza che, pur riveste grande importanza, non è l’unica questione che consentirà di guardare al futuro con maggiore tranquillità.

Il volo in partenza da Crotone a Roma (foto ilcrotonese.it)

Le ore di operatività dello scalo di Crotone

Uno dei problemi da risolvere, indispensabile per garantire futuro allo scalo pitagorico, riguarda l’orario di apertura dell’infrastruttura: quello autorizzato attualmente rappresenta una palla al piede e condiziona le attività. È tutto un problema di finanziamenti. Dovrebbe assegnati più fondi per pagare il personale che opera e garantire così un numero di ore maggiore di quelle attuali di operatività dello scalo. Il progetto di SkyAlps è stato illustrato dal presidente della compagnia, che si è detto “felice” di essere a Crotone. Gostner ha definito la sua compagnia “la più brava” per essersi aggiudicata la gara sugli oneri di servizio. Attualmente SkyAlps ha sei aeromobili, inizialmente ne aveva due, ma presto ne avrà 14. Si tratta di mezzi all’avanguardia, perché inquinano poco. Da e per Crotone sono previsti due voli al giorno (uno di andata e il ritorno) in un orario compatibile con chi deve recarsi a Roma ed ha la necessità di rientrare a Crotone nella stessa giornata. Si parte dallo scalo di Sant’Anna intorno alle 7,30 e si rientra in serata. La novità, in assoluto, è rappresentata dal fatto che la compagnia ha deciso di scegliere Crotone come base della sua attività di collegamento con Roma. L’aereo non arriva da Roma, ma sosta a Crotone. Il costo del biglietto è stato stabilito in 74 euro. Crotone è stata scelta per incrementare le attività di una compagnia nata due anni fa al servizio delle attività turistiche dell’Alto Adige, collegando la regione italiana in particolare con la Germania. Successivamente ha esteso il suo impegno, nell’ambito turistico al Sud, Il turismo, infatti, resta una attività importante e si pensa si realizzare anche su Crotone qualche rotta. Spinato ha parlato di interesse della compagnia per il mercato italiano, senza disdegnare le attività all’estero e quelle di nicchia. (redazione@corrierecal.it)