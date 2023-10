Ospedale Sibaritide, focus in terza Commissione. Bruni: accolta la nostra richiesta

sanità

REGGIO CALABRIA “Giovedì 5 ottobre finalmente avremo la possibilità di conoscere la reale situazione dei lavori per la costruzione del nuovo ospedale della Sibaritide. Infatti saranno ascoltati, come da noi richiesto nelle scorse settimane, il responsabile dell’unità organizzativa autonoma e degli investimenti sanitari, l’ingegnere Pasquale Gidaro e il Rup, l’ingegnere Domenico Pallaria. La nostra richiesta si era resa necessaria dopo alcune notizie apparse sulla stampa circa lo stop dei lavori per la costruzione dell’ospedale che avevano generato tra i cittadini, primo fra tutti il sindaco Stasi, disorientamento e allarme. Giovedì potremo avere un’informativa ufficiale e organica su quanto sta avvenendo per la costruzione del nuovo ospedale della Sibaritide e in modo particolare sull’ istruttoria della variante tecnica-economica in corso ormai da mesi e che di fatto ha determinato la sospensione dei lavori”. Lo scrive in una nota Amalia Bruni, Gruppo Partito Democratico e vicepresidente Commissione Sanità in seno al Consiglio regionale.