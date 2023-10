Incendio all’auto del legale lametino, condannato il presunto autore

La sentenza

LAMEZIA TERME Si è celebrato stamane con rito abbreviato il processo a carico di Matteo Gaetano, esecutore materiale dell’incendio all’automobile dell’avvocato Salvatore Cerra, avvenuto nel centro di Lamezia Terme nella notte tra il 2 e il 3 novembre 2022.

Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Lamezia Terme ha condannato l’uomo a quattro anni di reclusione, a fronte dei 3 anni e 10 mesi e 20 giorni richiesti dall’accusa, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e morali subiti da Cerra e dai suoi familiari (difesi dagli avvocati Giuseppe Spinelli, Renzo Andricciola e Lucio Canzoniere), nonché del proprietario dell’attività commerciale e della vettura poste nelle adiacenze del rogo (difeso dall’avvocato Antonio Perri), e della proprietaria dell’immobile colpito dalle fiamme (difesa dall’avvocato Massimiliano Carnovale).

Si sono altresì costituti parte civile il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme (difeso dall’avvocato Natalino Pileggi) e la Camera Penale “Aurelio Manfredi” di Lamezia Terme (difesa dall’dall’avvocato Antonio Muscimarro).

Il processo costituisce uno primo sbocco processuale di una vicenda per il resto ancora oggetto di attività di indagine preliminare, come precisato dal Pubblico Ministero in esordio alla sua discussione.