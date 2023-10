Occhiuto: «Regioni concordi, servono quattro miliardi alla sanità»

l’intervista

ROMA «Abbiamo chiesto di destinare almeno 4 miliardi di euro al sistema sanitario». Lo afferma al QN il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. Ma non basta concentrarsi sulle risorse, spiega, se al contempo non si mette mano a «una riforma del sistema sanitario nazionale per centrare i servizi sui bisogni dei cittadini». Parlando dei tagli riportati sulla Nadef «un giudizio compiuto bisognerà esprimerlo sulla manovra finanziaria. I presidenti delle Regioni, senza distinguo di colore politico, hanno chiesto al Governo di destinare almeno 4 miliardi al sistema sanitario. È evidente, come ha rilevato il presidente Mattarella, che le risorse sono indispensabili, ma è necessario anche predisporre provvedimenti utili ad adeguare il sistema sanitario ai bisogni dei cittadini. Abbiamo intanto un enorme problema di reclutamento. Bisogna rendere più attrattiva la sanità pubblica per il personale».

«È calato il numero di posti letto e aumentato il fabbisogno di sanità da parte dei cittadini – dice ancora -. Molte malattie si cronicizzano e costano di più. Anche perché invecchia la popolazione. È chiaro che questi problemi non sono addebitabili a un governo in carica da un anno, ma a straordinari errori di programmazione. Il governo della sanità non è mai stato ritenuto un’attività strategica negli ultimi decenni. E oggi ne paghiamo il prezzo. La sanità non è solo ospedali, occorre far funzionare l’assistenza territoriale e la medicina di base. E poi, occorre cogliere le opportunità offerte dalla digitalizzazione e dalla telemedicina per la cura dei malati cronici». (Ansa)