Continuano senza sosta le ricerche del 72enne scomparso ieri in Sila

il caso

COSENZA Continuano le ricerche dell‘uomo di 72 anni (A. P. le sue iniziali), dato per disperso durante la giornata di ieri che non ha fatto rientro a casa. Iniziate durante la serata di ieri, le operazioni di ricerca stanno andando avanti senza sosta. Attivato, nella mattinata, il Piano Provinciale Ricerca Persone Scomparse. Tecnici delle Stazioni Alpine Sila Camigliatello e Sila Lorica del Soccorso Alpino e Speleologico – Cnsas Calabria stanno battendo aree impervie e boschive allargando il raggio di ricerca dall’auto dello scomparso, ritrovata sulla Strada Provinciale 208 nei pressi del Monte Pettinascura – 1689 metri s.l.m. – al confine tra i comuni di Casali del Manco, San Giovanni in Fiore e Longobucco, nel Parco Nazionale della Sila. Impegnati nelle ricerche anche i tecnici del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (Sagf) della Stazione di Cosenza, Carabinieri e Vigili del Fuoco.