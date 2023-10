Vigilanza Rai, passa la norma a tutela della lingua arbëreshë in Calabria

la decisione

ROMA «Voglio ancora ringraziare il relatore Lupi per avere accolto la mia proposta così attraverso il contratto di servizio, come abbiamo scritto e votato in Commissione parlamentare di Vigilanza, la Rai sancisca l’attenzione alle minoranze linguistiche arbereshe in Calabria». Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri componente della Commissione di Vigilanza Rai che aggiunge: «Si tratta di un importante riconoscimento che da anni chiedevo e che, grazie alla mia iniziativa in sede di Commissione di Vigilanza e il mio intenso confronto sul punto con il relatore Lupi, ha trovato accoglienza nel parere».

«Così sono andate le cose e quindi credo che questa componente della nostra popolazione – sottolinea Gasparri – possa essere lieta di questa mia iniziativa, che aveva assunto già nel passato e che finalmente ha trovato ascolto e spazio. Leggo altre ricostruzioni che sono ovviamente prive di qualsiasi fondamento. E le ho commentato con il relatore Lupi divertito. Le svolte si ottengono con fatica e spesso trovano improvvisati padri o madrini». «Ma le cose, come ben sanno anche l’assessore Gallo ed altri esponenti della Rai – conclude – sono andate esattamente così».