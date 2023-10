Cosenza, Orrico (M5S): «Dispiace per Funaro ma il nostro impegno in giunta continua»

il commento

COSENZA «Grande dispiacere per la vicenda di Maria Pia Funaro ma nessun disimpegno in giunta». Così Anna Laura Orrico, parlamentare del Movimento 5 Stelle, a margine di un incontro sull’ambiente per “Music for change” al Museo delle arti e dei mestieri di Cosenza. L’ex sottosegretario alla Cultura si sente solidale con l’esponente dem sollevata nei giorni scorsi dal suo ruolo di vicesindaco: «Maria Pia è un elemento valido e il suo caso dimostra quanto sia difficile fare politica, soprattutto se sei giovane e donna. Io stessa – continua Orrico – sono stata oggetto di maschilismo e misoginia nella mia attività politica, penso alle tante volte in cui sono stata definita ‘dottoressa’ anziché parlamentare…». Poi un riferimento alla giunta Caruso, nella quale il M5S occupa una casella delicata come le politiche sociali: «Sulle questioni cittadine ci siamo, con l’ assessore Veronica Buffone abbiamo degli obiettivi e lei si sta dimostrando brava nel ricavarsi gli spazi, intercettando quanto più possibile i fondi Pnrr e cercando di ovviare così alla carenza di disponibilità a causa del dissesto. Veronica sta dialogando con le associazioni del territorio per cercare di rimettere in piedi un welfare distrutto nel decennio di Mario Occhiuto», conclude Anna Laura Orrico. (euf)