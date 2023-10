Ad “Armonie Magna Graecia” arriva il talento del baritono Mattis Holthe Møll Austrheim

l’evento

TROPEA Repertorio per canto e pianoforte, sarà il talento del baritono norvegese Mattis Holthe Møll Austrheim, accompagnato dalla pianista salernitana Ida Visconti, il protagonista del nuovo appuntamento della stagione concertistica Armonie della Magna Graecia. Dopo il successo riscosso dal Duo pianistico a quattro mani composto dai pianisti Massimo Trotta Lucio Grimaldi e dal loro affascinante Viaggio con Rossini, l’appuntamento con la musica di qualità proseguirà domani, mercoledì 11 sempre all’Auditorium Santa Chiara, in Largo Ruffa.

Austhrheim e Visconti eseguiranno le più celebri composizioni di Franz Schubert (Improvviso op. 90 n.3, Gute Nacht, Der Atlas, Am Feierabend, Der tod und das Mädchen, Ständchen, Erlkönig) ed Edward Grieg (Da Pezzi lirici op.12: Arietta, Vals, Vektersang Guten op 33, n.1 Jeg lever et Liv i Længsel, op.70 n.2 Dereinst, Gedanke mein op.48 n.2.





Domenica 15 ottobre Quartetto d’Archi dei Berliner Philarmoniker

I Maestri Dorian Xhoxhi (Violino I), Helena Madoka Berg (Violino II), Naoko Shimizu (Viola), Christopher Hesch (Violoncello) saranno accompagnati al pianoforte dal direttore artistico di Armonie della Magna Graecia Emilio Aversano.

Sabato 21 per la sezione Serate Musicali di violino e pianoforte Palazzo Santa Chiara ospiterà le performance di Lodovico e Nicolò Parravicini.