Quarta parete

LAMEZIA TERME «In questi giorni di guerra, rispetto a tanto orrore, i militari israeliani dicono che questi macellai di Hamas hanno persino decapitato i corpi dei bambini. Questa notizia da una autorevole agenzia turca è stata smentita. Resta un fatto, i bambini sono morti». Si apre inevitabilmente con una riflessione sulla guerra in Israele la rubrica settimanale “Quarta parete”, a cura di Paride Leporace ed in onda su L’altro Corriere Tv alle 14.40, dopo il tg.

L’attenzione poi si sposta sulla celebrazione in Cittadella regionale di Carmelo Pujia, «autorevole democristiano, uomo di Stato e che molto ha contato in Calabria».

Paride Leporace

«Al merito di Pujia, alcuni elementi critici per capire la Calabria, in quella manifestazione andavano dati. E’ stato nella corrente andreottiana, quella che Paolo Sorrentino nel “Divo” rappresenta in personaggi come lo “squalo” Sbardella e soprattutto quel Salvo Lima ucciso dalla mafia e colluso con Cosa Nostra. Pujia non era sicuramente colluso con nessuno, ma aver fatto parte di questa corrente nella storia d’Italia e averla rappresentata in Calabria ha un rilievo». Pujia è anche l’uomo dei «40mila forestali nella Calabria e oggi vogliamo capire se quei forestali sono stati produttivi o se sono stati improduttivi». «Il sentimentalismo democristiano a mio modo di vedere – aggiunge Leporace – osservando queste giuste celebrazioni, manca di autocritica». Coloro che hanno portato elementi di cultura alternativa nella città di Cosenza sono gli ultras “Nuclei Sconvolti”, «un gruppo entrato nella storia d’Italia». «Un gruppo ultras non è un partito come la democrazia cristiana, ma riflette su quello che ha sbagliato, la democrazia cristiana no». (redazione@corrierecal.it)