D’Agostino: «L’estate in Calabria non è ancora finita ma pensiamo già alla prossima stagione»

l’evento

RIMINI Federalberghi Calabria, con tutti i suoi associati, è presente alla 60° edizione del Ttg Travel Experience della Fiera a Rimini, il market place del turismo di Italian Exhibition Group dove ci sono buyers da tutto il mondo e la domanda e l’offerta si incontrano.

L’obiettivo è quello di far diventare la Calabria un punto di riferimento per l´industry del travel di tutto il bacino Mediterraneo. «Mentre ancora i nostri villaggi sono ancora aperti – dichiara il presidente Fabrizio D’Agostino – stiamo programmando la prossima stagione ed è per questo che ci aspettano una tre giorni piena di incontri e anche momenti di confronto sul ruolo degli strumenti attivatori della narrazione turistica della Calabria».

«La Calabria – prosegue – va raccontata in fiere come quella di Rimini dove sono presenti oltre 1000 buyer esteri provenienti da 62 Paesi, di cui 58% è europeo e il 42% è invece di origine extraeuropea. Tra le novità la Cina, che sceglie di partecipare nuovamente alla manifestazione riminese per ricostruire la propria offerta turistica e potrebbe rappresentare per la nostra regione un nuovo mercato. Dobbiamo intercettare i nuovi mercati».

Ttg integra quest’anno la dimensione espositiva con un ricco calendario di eventi e occasioni di incontro in grado di promuovere sia la commercializzazione delle destinazioni turistiche, sia lo scambio di conoscenza, informazioni e best practice per la crescita di tutti gli operatori della filiera. I momenti di formazione e informazione con esperti di marketing ed economia del turismo con oltre 200 appuntamenti. La Regione si presenta con il suo coloratissimo stand incentrato sulla soldanella e il suo brand “Calabria Straordinaria” il tutto finalizzato alla promozione B2B del turismo e di tutti operatori, è presente un’area talk e si avvicenderanno le associazioni di categoria ed i buyer.