Al Nazareno confronto serrato sul Pd di Cosenza. Si lavora a una segreteria più unitaria

COSENZA Al lavoro per una rimodulazione unitaria della segreteria provinciale del Pd di Cosenza. È questa in sintesi l’esito della riunione convocata nella sede del Pd nazionale per affrontare le problematiche sorte negli ultimi mesi nella segreteria provinciale del Pd bruzio, che vede un’area del partito, quella riconducibile ai consiglieri regionali Mimmo Bevacqua e Franco Iacucci, in rotta di collisione con il segretario provinciale Vittorio Pecoraro, secondo i due consiglieri regionali troppo schiacciato sulle posizioni di altre aree del partito, riconducibili essenzialmente ad Enza Bruno Bossio, Nicola Adamo e Carlo Guccione. Il confronto, al quale hanno partecipato anche il segretario regionale del Pd Nicola Irto e il coordinatore della segreteria nazionale Marta Bonifoni, secondo quanto trapela da fonti del Nazareno avrebbe avuto anche toni molto serrati, con Bevacqua e Iacucci che avrebbero anche chiesto le dimissioni di Pecoraro. Linea che comunque non sarebbe passata. Alla fine infatti sarebbe prevalsa la mediazione, e Pecoraro si sarebbe riservato di elaborare una rimodulazione della segreteria provinciale che tenga conto anche dell’area Bevacqua-Iacucci. (c. a)