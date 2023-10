Commissione d’accesso a Tropea, Macrì: «Già al lavoro per agevolare l’attività»

La reazione

TROPEA «Tutti gli uffici comunali, coordinati dal Segretario Comunale, sono già a lavoro per mettere a disposizione della commissione d’acceso formalmente insediatasi nella mattinata odierna in comune (lunedì 16 ottobre) tutta la corposa documentazione richiesta e perché si agevoli il più possibile l’attività ispettiva avviatasi in modo da accelerare e se possibile anticipare gli stessi tempi di consegna, la stessa procedura ed il suo esito finale». È quanto dichiara il Sindaco Giovanni Macrì definendosi tuttavia «deluso, scoraggiato ed amareggiato da una legittima iniziativa che si inserisce in un percorso politico-amministrativo scandito da impegno, sacrifici, risultati e traguardi straordinari conquistati in questi anni per l’immagine, il benessere, la riconoscibilità e la qualità della vita di cittadini e turisti».

«Continueremo, comunque – sottolinea Macrì – a portare avanti con lo stesso entusiasmo, con la stessa determinazione e senza soluzione di continuità tutte le tante e diverse attività ed iniziative programmate, tutti i progetti e tutti gli appuntamenti calendarizzati, tra i quali ad esempio la complessa preparazione della candidatura alla conferma della Bandiera Blu per il 2024 alla quale stiamo lavorando in queste settimane».

«Abbiamo invitato tutti gli uffici – continua il Primo Cittadino – ad operare con celerità e nella massima tranquillità perché dopo fiumi di insinuazioni, sospetti e disinformazione imbastiti e messi in circolazione esattamente dal 22 ottobre del 2018, data del nostro insediamento, adesso si potrà finalmente fare chiarezza. In questi anni ci siamo distinti nella ricerca e nella conquista di tutte le certificazioni di qualità esistenti su scala nazionale ed internazionale per la nostra destinazione, costruendo e condividendo con la comunità tantissime occasioni di crescita e di sviluppo finalmente ordinati e regolamentati; un percorso lineare, virtuoso, innovativo e senza precedenti nella storia locale, di cui andiamo fieri e che – conclude Macrì – ha fatto e fa di Tropea oggi un riferimento nazionale ed internazionale non solo per le politiche turistiche ma per il buon governo del territorio in generale».