Auto in sosta va all’indietro, investe e uccide una donna

il fatto

FIGLINE VALDARNO Un incidente mortale è avvenuto intorno alle 16.40, in piazza Serristori a Figline, in provincia di Firenze. Un’auto era in sosta in via San Domenico, nei pressi di un esercizio commerciale, con la conducente a bordo e un’altra donna che stava sistemando un carico nel bagagliaio. Per motivi ancora da chiarire, il mezzo si è mosso all’indietro e ha investito la donna a piedi, che è morta, nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorsi sanitari arrivati sul luogo dell’incidente. Si tratta di una giovane donna, residente nel comune di Castelfranco Piandiscò, in provincia di Arezzo. Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Figline e Incisa Valdarno che ha immediatamente informato l’autorità giudiziaria dell’accaduto. Sono ancora in corso gli accertamenti del caso. Nel frattempo, si è attivato anche il supporto psicologico per il sostegno ai familiari delle vittime di incidenti stradali, con l’arrivo di due professionisti, in virtù del protocollo tra il Comune di Figline e Incisa Valdarno, Associazione Gabriele Borgogni, Cerchioblu e Ordine degli psicologi della Toscana. (ANSA).