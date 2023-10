Il Bergamotto pronto a profumare tutta Reggio Calabria

l’evento

REGGIO CALABRIA Il Bergamotto di Reggio Calabria profumera’ tutta la città. Ufficialmente presentato l’evento Bergarè, nel corso di una conferenza stampa alla Camera di Commercio: dal 26 al 29 ottobre un programma fittissimo.

Il presidente della Camera di Commercio, Ninni Tramontana, ha presentato il programma e annunciato tutti i singoli momenti di condivisione e partecipazione. Al suo fianco i sindaci f.f. della città Metropolitana e del Comune, Carmelo Versace e Paolo Brunetti, che hanno sostanzialmente rilanciato partnership ed impegni comuni. Non per ultimo il presidente del Consorzio, Ezio Pizzi, sempre più pronto per nuove battaglie sul prodotto e sulla valorizzazione del Bergamotto. Il tutto coordinato da Giovanna Pizzi, esperta di enogastronomia che ha annunciato gli chef protagonisti dei momenti di degustazione. Anche quest’anno, come nell’edizione scorsa, a deliziare i palati degli ospiti ci penseranno, venerdì 27 ottobre, “i nostri stellati” Luca Abbruzzino, Antonio Biafora, Luigi Lepore, Nino Rossi e Riccardo Sculli. Sabato 28 sarà la volta invece di tre cuochi della città di Reggio Calabria, Filippo Cogliandro, Felice Cuzzola e Marco Maltese. La prima giornata sarà invece un tripudio di dolci curato delle associazioni di categoria. È stato annunciato anche il portale sul quale prenotarsi, Liveticket.it, attivo da martedì 24 ottobre. Le degustazioni sono gratuite ma a numero chiuso e distribuite in cinque fasce orarie. In collegamento virtuale non è voluto mancare all’appuntamento neppure l’assessore regionale Gianluca Gallo che, più di ogni altro, sta spingendo in questo periodo per la comunione d’intenti ed il rilancio definitivo del prodotto. In prima fila, ad annuire, la dirigente Natina Crea e i due assessori Irene Calabrò e Angela Martino. Sala gremitissima di giornalisti dove non sono mancati i rappresentanti di tutte le associazioni coinvolte nell’evento. Tutto pronto, dunque, per la seconda edizione di “Bergarè” al Castello Aragonese di Reggio Calabria.









Domenica 29 appuntamento eccezionale sarà il workshop sulla profumeria con François Demachy, maestro profumiere, già Maison Chanel e Christian Dior; Paola Paganini, Product Development & Innovation Manager di Acqua di Parma; Ambra Martone, Presidente dell’Accademia del Profumo. Un focus importante sarà la comunicazione ed infatti ospiti d’eccezionali saranno, tra gli altri, i giornalisti di settore, Tiziana Di Masi, Luciano Pignataro, Marco Colognese, Peppone Calabrese e Loredana Linati. Una mostra, diversi momenti di confronto scanditi da quattro talk, un’immersione sensoriale nel mondo del bergamotto ed un villaggio dove sarà possibile apprezzare ed acquistare prodotti legati al mondo del bergamotto, occuperanno gli spazi interni ed esterni del castello. Due spettacoli musicali allieteranno le serate di venerdì 27 e sabato 28 ottobre. Vi invitiamo a consultare il programma, consultabile anche nelle pagine social dell’evento, e a vivere Reggio Calabria, città del bergamotto, dal 26 al 29 ottobre. Una foto ricordo finale, il bergamotto in bella mostra e Bergarè pronto ufficialmente a decollare.