Incidente a Roccella dello scorso luglio, a distanza di tre mesi c’è una seconda vittima

la tragedia

CATANZARO A distanza di poco più di tre mesi dall’incidente stradale avvenuto a Roccella Ionica il 18 luglio scorso che causò la morte di Fabio Bonfitto (45 anni), anche Giuseppe Celea (20enne di Bovalino) è morto all’ospedale di Catanzaro dove si trovava in stato di coma. A dare la notizia è la Gazzetta del Sud. Il giovane, che era in auto con Bonfitto, aveva riportato numerose ferite in più parti del corpo e i medici erano stato costretti ad amputargli una gamba. Dopo mesi di lotta, ieri è arrivata la notizia del decesso del ragazzo.

Dalle informazioni raccolte dai carabinieri di Roccella, era emerso che Bonfitto e Celea lo scorso luglio si trovavano a bordo di una Porsche Coupè quando Bonfitto, che era alla guida dell’auto, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro il cordolo di cemento armato di una cunetta e, successivamente, contro la parte frontale del guardrail.