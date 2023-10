«L’attacco a Israele è un atto di antisemitismo»

il conflitto in medio oriente

“Sono felice di essere qui. Ho pensato che fosse molto importante venire qui di persona per portare la solidarietà del governo italiano e del popolo italiano, e per dirti che dalle immagini che abbiamo visto per noi è incredibile quello che è successo due settimane fa. Mostrano qualcosa più di una semplice guerra, mostrano la volontà di cancellare gli ebrei da questa regione ed è un atto di antisemitismo. E dobbiamo combatterlo, oggi come ieri”. Così la premier Giorgia Meloni rivolgendosi al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu nell’incontro durato un’ora a Tel Aviv. “Noi difendiamo il diritto di Israele a esistere, a difendere la sicurezza dei propri cittadini. Comprendiamo assolutamente che” quello commesso da Hamas è stato, secondo il presidente del Consiglio, “un atto di terrorismo che deve essere combattuto. Pensiamo e crediamo che voi siate in grado di farlo nel migliori dei modi, perché noi siamo diversi da quei terroristi”. Il colloquio con il primo ministro, Benjamin Netanyahu, dopo il Vertice per la Pace del Cairo cui ha partecipato Meloni, è stato un’occasione per avere un aggiornamento sulla situazione e fare il punto alla luce della Conferenza del Cairo. Il presidente del Consiglio, nel ribadire il pieno diritto di Israele a difendersi secondo il diritto internazionale e a vivere in pace, ha sottolineato l’importanza di garantire l’accesso umanitario a Gaza e una prospettiva di pace per la regione. “Grazie per essere qui nella nostra ora più buia”. Così il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu incontrando la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Tel Aviv. Tra Israele e Hamas – ha sottolineato il primo ministro israeliano – “è una battaglia tra forze di civiltà e dei mostri, dei barbari che hanno assassinato, violentato, decapitato e bruciato persone e bambini”. “Ci aspettiamo che tutti i Paesi che si sono schierati per combattere l’Isis ora si schierino per combattere Hamas” ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu incontrando il presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Tel Aviv. (AGI)