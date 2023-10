Commissione d’indagine a Cerva per verificare le infiltrazioni della ‘ndrangheta

la decisione

CERVA Si è insediata oggi (lunedì 23 ottobre), nel Comune di Cerva, la Commissione d’indagine nominata dal prefetto di Catanzaro, su delega del ministero dell’Interno, allo scopo di verificare l’eventuale di sussistenza di elementi di collegamento e/o condizionamento da parte della criminalità organizzata sulla vita gestionale dell’ente.

La Commissione dovrà espletare il proprio incarico entro il termine di tre mesi dalla data dell’insediamento, rinnovabile per un ulteriore periodo di massimo tre mesi. Questi i nomi dei Commissari: dott. Vito Turco Capo di Gabinetto della Prefettura di Catanzaro, Ten. Col. Roberto Di Costanzo Comandante del Reparto Operativo Carabinieri di Catanzaro e dott. Antonio Arnoni.

Il Comune di Cerva è, di recente, stato travolto dell’inchiesta “Karpanthos” della Dda di Catanzaro. Tra le persone coinvolte nell’operazione anche il sindaco Fabrizio Rizzuti, accusato di scambio elettorale politico-mafioso. Dalle indagini sarebbe emerso, secondo i magistrati antimafia, «lo scambio elettorale politico–mafioso e l’influenza del gruppo criminale di Cerva sulla locale amministrazione comunale in occasione delle elezioni del 2017, mediante il procacciamento di voti per alcuni degli indagati, all’epoca candidati ed eletti in quella tornata, poi riconfermati nelle consultazioni del 2022, in cambio della promessa di denaro e di una percentuale sugli appalti pubblici». Nei confronti del primo cittadino è stata evidenziata una «indole spregiudicata» nell’affrontare la campagna elettorale. Coinvolti nell’inchiesta anche l’assessore Raffaele Scalzi, anch’egli accusato di voto di scambio politico-mafioso, e il consigliere comunale di maggioranza Raffaele Borelli.