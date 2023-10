Israele bombarda Gaza, l’Iran minaccia

alta tensione

Al Jazeera ha riferito che, quella passata, è stata “la più sanguinosa” notte di bombardamenti su Gaza dall’attacco di Hamas in Israele il 7 ottobre. I caccia israeliani hanno intensificato il livello e la portata dei raid, prendendo di mira diverse aree all’interno dell’enclave palestinese. Intanto il presidente Usa, Joe Biden, ha parlato con i leader di Gran Bretagna, Canada, Francia, Germania e Italia – Rishi Sunak, Justin Trudeau, Emmanuel Macron, Olaf Scholz e Giorgia Meloni – i quali “hanno ribadito il loro sostegno a Israele e al suo diritto di difendersi dal terrorismo e hanno chiesto il rispetto del diritto internazionale umanitario, compresa la protezione dei civili”.

Il ministro degli Esteri iraniano Hosein Amirabdollahian ha avuto un colloquio telefonico con il leader di Hamas Ismail Haniyeh e con il numero uno della Jihad Islamica Ziad Nakhale. Lo scrive lo stesso Amirabdollahian in un tweet, affermando che ”la resistenza è forte dalla parte della Palestina”. Il capo della diplomazia iraniana aggiunge che ”la struttura politica e della sicurezza del regime israeliano è crollata e la sua macchina da guerra funziona solo contro i civili”. Lo stesso Amir Abdollahian, dichiara che se gli attacchi aerei israeliani su Gaza non si fermeranno il Medio oriente finirà «fuori controllo» in una spirale di guerra.