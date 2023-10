In fiamme il lido balneare di un pregiudicato nel Crotonese

il fatto

CROTONE Uno stabilimento balneare è andato a fuoco nel primo pomeriggio a Cirò Marina, nel Crotonese. Il lido Playa del sol, vicino al porto cittadino, era sottoposto a sequestro amministrativo da quattro anni e dunque inattivo. Il sequestro era stato disposto dal Comune nel periodo in cui l’ente era amministrato dalla commissione straordinaria. La proprietà del lido è riconducibile a un noto pregiudicato di Cirò Marina, già coinvolto nell’operazione Bellerofonte nel 2010 e detenuto in carcere nell’ambito di una recente indagine sul narcotraffico internazionale conclusa lo scorso giugno dalla guardia di finanza. Sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Cirò Marina che hanno dovuto anche combattere contro il forte vento di scirocco che alimentava le fiamme. Sono in corso indagini, da parte dei carabinieri – con il supporto degli ingegneri del comando provinciale dei vigili del fuoco di Crotone – per accertare le cause del rogo, quasi certamente di natura dolosa.