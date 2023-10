Nascondeva più di un etto di marijuana e hashish in casa, arrestato 29enne

i controlli

VIBO VALENTIA Nell’ambito di controlli intensificati in occasione del fine settimana e volti alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti della squadra mobile di Vibo Valentia, nel pomeriggio dello scorso mercoledì, hanno tratto in arresto un ventinovenne vibonese per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I poliziotti hanno concentrato le attenzioni verso l’abitato di Pizzo effettuando una perquisizione personale e locale nei confronti dell’uomo: l’attività, effettuata con l’ausilio di unità cinofile della questura di Vibo Valentia, ha consentito di rinvenire, all’interno dell’abitazione, 125,7 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish, oltre a materiale per il confezionamento del narcotico. Lo stupefacente era occultato all’interno di una busta in plastica riportante il logo di una nota società di spedizioni sita nel vano soggiorno e parte della droga si presentava già suddivisa in dosi.

All’esito delle indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, l’uomo è stato tratto in arresto per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e, al termine degli atti di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione ove è stato ristretto in regime di arresti domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

Dopo la convalida dell’arresto, l’uomo è stato rimesso in libertà.