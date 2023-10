il fatto

REGGIO CALABRIA Una ragazza di 22 anni è stata trovata senza vita nel pomeriggio di oggi a Reggio Calabria. Restano da chiarire le cause del decesso, anche se secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un malore che ha colpito la giovane mentre si trovava lungo via Calveri. Sul posto è intervenuta una ambulanza allertata da alcuni passanti che hanno visto la giovane riversa a terra, ma per la 22enne non c’è stato nulla da fare. (redazione@corrierecal.it)