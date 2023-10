Il doc su Vittorio De Seta e il suo “In Calabria” su Raitre per festeggiare i 100 anni del maestro

l’omaggio

In occasione dei 100 anni di Vittorio De Seta, domenica 29 ottobre sarà trasmesso in prima visione tv a Fuori Orario (Raitre) “In Amabile Azzurro” di Felice D’Agostino e Arturo Lavorato (Italia, 2009, col., 95’) accoppiato al film forse meno conosciuto di De Seta ma sicuramente più significativo e importante: “In Calabria” (Italia, 1993, colore, durata 80’ 51”). I due film saranno introdotti da “Filmare il/nel Mezzogiorno, una conversazione con Felice D’Agostino e Arturo Lavorato” (Italia, 2023, colore, durata 15’ circa) a cura di Fulvio Baglivi. Una «occasione rara di vedere il nostro film a cui teniamo di più – commentano i due registi calabresi – e di riscoprire uno dei più bei film mai girati in Calabria da Vittorio De Seta. Il film resterà disponibile su Raiplay per un mese (per chi non fa le ore piccole come noi)».