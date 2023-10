“Buon compleanno Rino!”, Roma ricorda il cantautore calabrese

Il tributo

ROMA Rino Gaetano, uno dei cantautori italiani più amati di sempre, originario di Crotone, avrebbe compiuto 73 anni quest’anno. In onore del suo talento senza tempo, la sorella Anna Gaetano e il nipote Alessandro hanno organizzato oggi, 29 ottobre “Buon compleanno Rino!” presso la Città dell’Altra Economia di Roma. Una cornice perfetta per abbracciare la poesia del cantautore.

La sua musica continua a ispirare generazioni, portando le persone a riflettere su temi rilevanti e universali. Questo evento unisce la celebrazione della sua arte al rafforzamento della consapevolezza sulla sicurezza stradale. La serata sarà dedicata alla memoria di Francesco Valdiserri e alle vittime della strada. Il padre di Francesco, Luca Valdiserri, saluterà i partecipanti e invierà un importante messaggio.

Presenzierà all’evento “Buon compleanno Rino!” l’Assessore alla Cultura di Roma Miguel Gotor. Sarà un momento per diffondere sempre di più la cultura della responsabilità e della sicurezza alla guida.

La Rino Gaetano Band



La Rino Gaetano Band, tributo ufficiale al cantautore guidato da Alessandro Gaetano, si esibirà in concerto eseguendone i brani, diffondendo i temi, l’atmosfera e la magia delle sue canzoni. Con loro, ospiti sul palco, alcuni giovani e talentuosi artisti della scena cantautorale italiana: Sonoalaska, Lorenzo Lepore e Jaboni.

L’Associazione AFVS Onlus (Associazione Familiari e Vittime della Strada) con Silvia Frasina ed altri volontari sarà presente con uno stand all’interno dell’area dell’evento e offrirà a tutti i partecipanti l’opportunità di conoscere da vicino il loro impegno.