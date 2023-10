“Eyphemos”, la Procura di Reggio Calabria presenta ricorso contro le assoluzioni

‘ndrangheta

REGGIO CALABRIA La Procura di Reggio Calabria ha presentato ricorso contro la sentenza e le assoluzioni disposte dal Tribunale di Palmi nel processo ordinario “Eyphemos”, nato dall’operazione della polizia contro la cosca di ’ndrangheta degli Alvaro, operativa nell’area aspromontana che comprende i Comuni di Sinopoli, Sant’Eufemia, Cosoleto e San Procopio e con ramificazioni anche all’estero. Lo riferisce la “Gazzetta del Sud”. Il ricorso è firmato dal sostituto procuratore Salvatore Rossello e dal procuratore aggiunto Stefano Musolino. Sono 51 in particolare le posizioni per le quali la Procura reggina guidata da Giovanni Bombardieri ha presentato ricorso alla Corte d’appello: tra queste spicca la posizione dell’ex sindaco di Sant’Eufemia in Aspromonte ed ex consigliere regionale, Domenico Creazzo, accusato nell’ambito dell’inchiesta “Eyphemos” di scambio elettorale politico-mafioso e assolto in primo grado (in quella sede il pm aveva chiesto per lui la condanna a 16 anni di reclusione). (redazione@corrierecal.it)