Rinascita-Scott, reggono in appello le accuse della Dda: 67 condanne – I NOMI

la sentenza

CATANZARO Regge anche in appello il castello accusatorio della Dda di Catanzaro nel processo “Rinascita-Scott”, celebrato con rito abbreviato. Questa sera la presidente del collegio, Caterina Capitò, ha letto il dispositivo confermando in larga parte la prima sentenza, rideterminando solo alcune delle condanne già emesse: quella di Pasquale Gallone, ritenuto il braccio destro del boss Luigi Mancuso, dei due collaboratori di giustizia Gaetano Cannatà e Michele Camillò. I giudici hanno inoltre dichiarato la nullità della sentenza del gup emessa nei confronti di Francesco Gasparro per tutti i reati e per alcuni reati di Pasquale Gallone (capo G1) e Domenico Macrì (capo C5), con restituzione degli atti al giudice di primo grado per nuovo giudizio. Assolti, invece, Michele Fiorillo detto “Zarrillo” per non aver commesso il fatto, Carmela Cariello perché il fatto non sussiste e Pasquale Tavella perché il fatto non costituisce reato, rispettivamente condannati nella prima sentenza a 5 anni, 4 anni e 6 mesi e un anno e 4 mesi. Confermata l’assoluzione anche dell’imprenditore e avvocato Vincenzo Renda, considerato partecipe nell’articolazione dei Mancuso di Limbadi.

Le condanne: