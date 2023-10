Pallone d’Oro: vince ancora Lionel Messi

il riconoscimento

ROMA Il Pallone d’Oro 2023 va a Lionel Messi che si aggiudica il prestigioso trofeo per l’ottava volta in carriera. Tra le donne, il Pallone d’Oro è andato alla spagnola Aitana Bonmati del Barcellona. Alle spalle dell’argentino si sono classificati l’attaccante del Manchester City Erling Haaland, e il francese Kylian Mbappè. Il Trofeo Kopa per il miglior giocatore under 21 va a Bellingham, il premio Yashin (miglior portiere) a “Dibu” Martinez, mentre il premio Muller, destinato al miglior attaccante se lo è aggiudicato Haaland.