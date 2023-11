Parco del Pollino, escursionisti dispersi ritrovati dopo aver chiamato i soccorsi con l’app

l’intervento

Due escursionisti, mentre percorrevano il sentiero che da Colle dell’Impiso porta al Piano di Gaudolino nel Parco Nazionale del Pollino, si sono trovati in difficoltà per aver perso l’orientamento a circa 1000 metri di quota. I due hanno chiesto soccorso grazie all’App “Georesq”, l’applicazione sviluppata dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e promosso dal Club Alpino Italiano con il supporto del ministero del Turismo (www.georesq.it).

Il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria – Cnsas, nel primo pomeriggio di oggi, è stato allertato dalla Centrale Operativa Georesq.

A giungere prontamente sul posto sono stati i tecnici della Stazione Alpina Pollino del Cnsas Calabria che dopo aver raggiunto gli escursionisti, trovati in buone condizioni di salute, li hanno riaccompagnati presso le loro autovetture.

Hanno partecipato al recupero degli escursionisti anche tecnici del Cnsas Basilicata. Il Cnsas Calabria invita tutti i frequentatori della montagna ad installare l’app Georesq (che si ribadisce totalmente gratuita per tutti i frequentatori della montagna) che permette l’invio di una richiesta di aiuto alle Centrali Operative del Cnsas.