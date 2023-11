Ciacco: «Il silenzio dell’Asp di Cosenza è assordante»

Sanità

COSENZA «Il silenzio, per antonomasia, è muto. E, tuttavia, ci sono occasioni, nelle quali, il silenzio, diventa, fragorosamente, più eloquente di mille parole. E, il silenzio, parla, quando, manifestando i tratti della torbida reticenza, si trasforma in un megafono, clamorosamente, assordente. E il silenzio dell’Asp di Cosenza è torbidamente reticente e clamorosamente assordante. E però, chi comanda, nel Palazzo di Via Alimena, si è fatto male i conti. Perché, con cadenza settimanale, il silenzio torbido e assordante, di lor signori, io, lo squarcerò con impietosa puntualità. Ponendo, semplicemente, qualche pertinente domanda. Non farò né di più, né altro. E il primo questionario, articolato in capitoli, lo somministro, a partire, proprio, da oggi». È quanto afferma in una nota Giuseppe Ciacco, consigliere comunale di Cosenza.

«Il primo capitolo – evidenzia Ciacco – riguarda gli ausili terapeutici per disabili: Signor Direttore Generale dell’Asp di Cosenza,

il servizio è, attualmente e ancora, gestito, in uno scandaloso regime di monopolio di fatto, da Althea S.p.A?

sulla base di quale atto formale Althea continua a gestire il servizio?

perché ad Althea, indagata per corruzione, non è stato revocato l’affidamento?

a che punto è la relativa procedura di gara, indetta con la deliberazione n. 2042 del 25 settembre 2023?

che fine ha fatto la manifestazione di interesse, pubblicata il 29.dicembre.2022?

che fine hanno fatto le tre offerte pervenute?

che fine ha fatto la commissione giudicatrice, nominata con la determina n. 316 del 27.luglio.2023?»

«Signor Direttore Generale – prosegue il consigliere comunale – risponda a queste semplici domande e non si illuda di poter far calare, su di esse, un conturbante velo di omertoso silenzio. Il secondo capitolo riguarda l’Inrca Signor Direttore Generale dell’ASP di Cosenza,