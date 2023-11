Pioggia e venti di burrasca, la “tempesta atlantica” raggiunge la Calabria

le previsioni

CATANZARO Dimenticate le alte temperature anomale di questo insolito autunno. Una nuova allerta meteo è stata diramata dal dipartimento della Protezione Civile: la tempesta di origine atlantica che ha già raggiunto le regioni settentrionali porterà dalla serata di oggi un peggioramento anche su gran parte del centrosud, con piogge e venti forti. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento ha dunque emesso un avviso che prevede precipitazioni localmente anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento, su Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, in estensione a Campania, Basilicata e Calabria. Venti forti e di burrasca sono invece attesi su Sardegna, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, con mareggiate lungo le coste esposte. In considerazione dei fenomeni previsti, il Dipartimento ha valutato una allerta rossa per buona parte di Veneto e Friuli Venezia Giulia mentre sarà arancione per Trentino Alto Adige, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Campania, Molise e sul resto del Friuli e del Veneto.