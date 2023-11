A Cosenza nuovo sciopero di 24 ore dei dipendenti Amaco

trasporti

COSENZA Nuovo sciopero a Cosenza dei lavoratori dell’Amaco, l’azienda di trasporto locale. A comunicarlo è il direttore Francesco La Valle attraverso una nota stampa. L’astensione collettiva dal lavoro sarà di 24 ore nella giornata del 6 novembre. «Le segreterie regionale ed aziendale del sindacato Faisa Cisal – riporta la nota –, con nota del 16/10/2023, hanno proclamato una seconda astensione collettiva dal lavoro dei dipendenti Amaco, per la durata di 24 ore che sarà attuata lunedì 6 novembre 2023. In tal caso, potrebbero verificarsi dei disagi per la conseguente soppressione di corse del servizio urbano in proporzione all’entità dell’adesione del personale di guida. Si precisa che il servizio sarà garantito nelle seguenti fasce orarie: mattina 5.00/ 8.00; Sera 18.00/ 21.00.