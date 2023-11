Scomparsa dell’avvocato Farina, il cordoglio della Camera penale di Cosenza

La nota

«La scomparsa dell’Avvocato Giuseppe Farina provoca grande sconforto nell’Avvocatura. Scrittore e cittadino esemplare, come ha ricordato il Sindaco della Città. Uomo di diritto che ha dedicato la propria vita -da “Avvocato militante”- alla incondizionata battaglia per i diritti. Toga esemplare, che costituisce l’esempio, per tutte le generazioni, del modo in cui si è sempre Avvocati, anche soprattutto nella sofferenza, sino all’ultimo giorno. In questo modo salutiamo l’Avvocato Giuseppe Farina, il cui ricordo resterà indelebile sulle nostre Toghe e in ogni aula del Foro». Lo scrive in una nota la Camera penale di Cosenza.