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Cuneo, speleologo bloccato a 120 metri di profondità
Sul posto il soccorso alpino e speleologico piemontese: l’allarme è stato lanciato intorno alle 17
Pubblicato il: 31/05/2026 – 21:31
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CUNEO Uno speleologo è rimasto bloccato nella grotta dei Cinghiali Volanti, nel comune di Garessio, in provincia di Cuneo. Sul posto il soccorso alpino e speleologico piemontese: l’allarme è stato lanciato intorno alle 17 e l’uomo sarebbe bloccato a circa 120 metri di profondità probabilmente da una roccia. Sono stati attivati i soccorritori delle delegazioni piemontese, ligure e lombarda e la commissione medica e dei disostruttori. (Adnkronos)
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