Catanzaro beffato nel recupero, il Modena vince 2-1

serie b

CATANZARO Partita di alta classifica al Ceravolo dove il Modena è riuscito a strappare la vittoria per 2-1, in pieno recupero, dopo un lungo equilibrio. Il primo tempo viaggia all’insegna della fisicità e della densità a metà campo e c’è bisogno della giocata di Vandeputte per sbloccare il risultato al 19′ con l’esterno belga pronto ad insaccare con un tiro al volo su cross di Stoppa. A stretto giro arriva il pareggio del Modena: dopo una palla persa a metà campo dai calabresi, Manconi si invola verso l’area e indovina il colpo vincente incrociando alla sinistra di Fulignati. Il secondo tempo inizia con un’occasione per Donnarumma a tu per tu con Seculin e palla salvata da Ponsi a pochi passi dalla linea. La partita diventa spezzettata e a deciderla sono i cambi: Ambrosino prima spreca un’ottima chance nell’area piccola e poi nel finale trova la traversa. Ma è il Modena a sbancare sul gong, al 50′ del secondo tempo, grazie a Bozhanaj libero di trafiggere Fulignati con un tiro dalla trequarti. Il Catanzaro perde quota, alla seconda sconfitta consecutiva, superato proprio dagli emiliani.