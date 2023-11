Clan di Taurianova alla sbarra, Cassazione si pronuncia sull’abbreviato: ecco le decisioni

la sentenza

REGGIO CALABRIA Chiuso definitivamente il filone abbreviato del processo scaturito dall’inchiesta “Terramara Closed”. La Cassazione si è infatti espressa sugli imputati finiti alla sbarra per l’indagine, coordinata dalla Procura di Reggio Calabria, contro le cosche di Taurianova.

I togati della Suprema Corte, hanno condannato rideterminando la pena Domenico Fazzolari (classe 1974) a 13 anni, 6 mesi e 20 giorni.

Secondo quanto riportato da Gazzetta del Sud, i giudici romani avrebbero annullato con rinvio alla Corte d’Appello l’accusa di associazione mafiosa per Giuseppe Sposato. Facendo decadere le altre accuse.

Confermata invece la condanna a 3 anni di reclusione per Francesco Avati.

Inflitti 8 anni di carcere a Agostino Canfora, 11 anni e otto mesi a Michele Fazzalari, e 8 a Domenico Antonio Fazzalari. Mentre Rocco Lazzaro dovrà scontare 10 anni di detenzione, Carmelo Maiolo (11 anni e otto mesi) e Giuseppe Talotta (5 anni).

Infine la Suprema Corte ha dichiarato inammissibili le richieste dei legali di Domenico Rettura e Giuseppe Naso.

Entrambi dovranno scontare 3 anni di carcere oltre a dover pagare le spese.