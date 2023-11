Per Fiorello è boom di ascolti in Calabria e Sicilia

i dati

ROMA Un vero e proprio boom di ascolti in Sicilia e Calabria per l’esordio stagionale del programma ‘Viva Rai2!’ di Fiorello. A rivelarlo è il colosso pubblicitario OmnicomMediaGroup, secondo una dettagliata ricerca pubblicata da Libero Quotidiano, diretto da Mario Sechi. Sono impressionanti le percentuali che arrivano dal Mezzogiorno, pur considerando che anche al nord il format di Rai 2 ha debuttato con percentuali notevoli. Addirittura, un plebiscito per Fiorello arriva direttamente dalla Sicilia: punte del 40% di share, quasi come una puntata di Sanremo. Anche la Calabria ha rappresentato uno zoccolo duro sfiorando il 25% per il varietà mattutino, che quest’anno viene trasmesso in diretta dal Foro Italico.