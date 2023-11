Francesco Forte, calciatore e avvocato. L’esordio al Tribunale di Cosenza

il personaggio

COSENZA Francesco Forte, 30 anni, romano, professione attaccante e avvocato. In pochi ne erano a conoscenza, ieri l’annuncio del Cosenza calcio che ha comunicato che il suo calciatore (quest’anno in gol due volte in una sola partita), dopo averlo fatto sul campo qualche settimana fa con la maglia rossoblù, ha fatto il suo debutto anche all’interno del Tribunale di Cosenza “nel (nuovo) ruolo di praticante avvocato”. Per lo “Squalo” (come viene soprannominato) la “dimostrazione – evidenzia sempre la società silana sui suoi canali social – di come si possa eccellere nel calcio e negli studi”. Forte si è laureato in giurisprudenza nel febbraio 2021. Ora, però, da lui i tifosi si attendono anche qualche gol in più per fare scalare al Cosenza posizioni in classifica in attesa del derby con il Catanzaro. (redazione@corrierecal.it)