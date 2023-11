Stipendi dei sindaci in rialzo, Fiorita sale ad oltre 11mila euro al mese

La novità

CATANZARO C’è anche Nicola Fiorita tra i primi cittadini che vedranno lievitare particolarmente in su il proprio stipendio. Il sindaco di Catanzaro percepirà dal prossimo anno un’indennità di mandato pari a 11.040 al mese, ben 2.211 euro in più dello scorso anno. Uno stipendio che fa entrare in classifica tra i sindaci più pagati in Italia. Almeno stando alle elaborazioni apparse sul Corriere della Sera 7, la pubblicazione distribuita assieme al quotidiano diretto da Luciano Fontana. Una cifra superiore a quella percepita da tanti suoi colleghi come il sindaco de L’Aquila Pierluigi Biondi che avrà, dopo l’aumento, uno stipendio di 4.840 euro così come quello del primo cittadino di Matera, Domenico Bennardi.

Superiore anche all’emolumento ottenuto dal sindaco di Pesaro, Matteo Ricci che grazie ad un aumento di 1.370 euro raggiungerà lo stipendio di 4.840 euro mensili. Un meccanismo di aumenti, ricorda il Corriere, scattato dopo il provvedimento varato dall’allora premier Mario Draghi che ascoltando le lamentele dell’Anci, scelse di incrementare gli stipendi. L’associazione, che raccoglie i Comuni italiani, lamentava stipendi irrisori a fronte dei rischi penali e civili che i primi cittadini devono affrontare. Una situazione che avrebbe causato una sorta di “calo di vocazioni” ad indossare le vesti da sindaco. Tanto che per anni, segnala l’inchiesta di Corriere 7, decine di Comuni erano rimasti senza candidati sindaci alle tornate elettorali o al massimo con un solo aspirante a divenire primo cittadino. Da qui quel provvedimento che ha innescato la raffica di aumenti che da gennaio prossimo entrerà a regime. L’indennità di funzione dei sindaci delle Città metropolitane e dei sindaci dei Comuni nelle Regioni a statuto ordinario sarà parametrata allo stipendio percepito dai governatori, circa 13.800 euro lordi al mese, sulla base di due fattori: il numero di abitanti del Comune e le funzioni del sindaco. Così alcuni sindaci di Comuni particolarmente popolosi, come Genova, vedranno i loro stipendio lievitare fino a raggiungere la stessa cifra del governatore.

Così come gli stipendi dei primi cittadini delle città capoluogo saliranno considerevolmente passando da circa 7mila euro a poco più di 11mila, tra questi appunto c'è Fiorita.