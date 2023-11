Il Cosenza torna alla vittoria prima del derby: Reggiana battuta 2-0

serie b

COSENZA Successo importante in chiave playoff per il Cosenza che, in casa, batte 2-0 la Reggiana. I Lupi sbloccano la partita al 23′ quando sul filtrante verticale di Praszelik, Forte controlla e in diagonale impegna Bardi. Sulla respinta del portiere Tutino tocca, la sfera si trasforma in un suggerimento per Voca che di destro gira alle spalle di Bardi. I silani appaiono in controllo del match: prima dell’intervallo, aggancio di Tutino, passaggio in mezzo per Forte che calcia di sinistro ma non centra la porta. In avvio di ripresa, Baroni cancella mediante l’on field review un calcio di rigore precedentemente assegnato alla Reggiana dopo un contrasto tra Voca e Bianco. Il Cosenza trova il gol del 2-0 su calcio di rigore a sette minuti dalla fine, dopo il fallo di Kabashi su Florenzi. Dagli undici metri Tutino si lascia ipnotizzare dal portiere ospite ma, sulla respinta, il nove silano trova comunque il gol.