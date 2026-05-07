Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 18:52
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

narcotraffico, estorsioni e voto di scambio

‘Ndrangheta, inchiesta “Millennium”: 16 rinvii a giudizio in ordinario. Il processo inizierà a settembre

L’operazione ha fatto luce sull’operatività dei “locali” reggini di Sinopoli, Platì, Locri, Melicucco e Natile di Careri, Volpiano, e Buccinasco

Pubblicato il: 07/05/2026 – 17:52
di Mariateresa Ripolo
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
‘Ndrangheta, inchiesta “Millennium”: 16 rinvii a giudizio in ordinario. Il processo inizierà a settembre

LOCRI Si è conclusa l’udienza preliminare relativa alla maxi-inchiesta denominata “Millennium”, condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Il gup ha disposto il rinvio a giudizio per sedici imputati che hanno scelto il rito ordinario: la prima udienza dibattimentale si terrà il prossimo 10 settembre davanti al Tribunale collegiale di Locri. Nel corso dell’udienza preliminare è stata stralciata la posizione di Matteo Costanza, classe ’73, per il quale è stato richiesto il proscioglimento.
Per quanto riguarda le posizioni in abbreviato, questo troncone del procedimento sarà discusso il prossimo 25 giugno davanti al giudice Foti, giornata in cui è prevista la requisitoria del pubblico ministero seguita dalle arringhe dei difensori.

L’inchiesta

Le indagini hanno coinvolto i tre mandamenti storici della provincia di Reggio Calabria – Centro, Ionico e Tirrenico – portando alla luce fibrillazioni interne tra le potenti cosche dei Barbaro “Castani” di Platì e gli Alvaro di Sinopoli. Il quadro della Dda ha permesso di delineare gli assetti e l’operatività dei “locali” reggini di Sinopoli, Platì, Locri, Melicucco e Natile di Careri, evidenziando come i tentacoli delle consorterie si fossero estesi stabilmente anche in Piemonte e Lombardia, in particolare nelle zone di Volpiano e Buccinasco. 
Gli indagati devono rispondere, a vario titolo, di reati che spaziano dall’associazione a delinquere di tipo mafioso al concorso esterno, passando per il traffico internazionale di sostanze stupefacenti, lo spaccio, l’estorsione e il sequestro di persona a scopo di estorsione. Tra i capi d’imputazione più gravi figurano inoltre lo scambio elettorale politico-mafioso e la detenzione illegale di armi. 

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
‘ndrangheta
‘ndrangheta reggina
dda reggio calabria
inchiesta millennium
millennium
Rilevanti
TRIBUNALE DI LOCRI
Categorie collegate
Cronaca
Locride
Reggio Calabria
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x