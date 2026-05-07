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criminalità organizzata

‘Ndrangheta a Stefanaconi, deve scontare sei mesi di reclusione: in carcere un 53enne – NOME

I carabinieri hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione

Pubblicato il: 07/05/2026 – 18:02
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‘Ndrangheta a Stefanaconi, deve scontare sei mesi di reclusione: in carcere un 53enne – NOME

SANT’ONOFRIO I Carabinieri della Stazione di Sant’Onofrio hanno dato esecuzione a un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catanzaro nei confronti di Nazzareno Patania (cl. ’73) di Vibo Valentia e residente a Stefanaconi.
Il provvedimento trae origine da una sentenza divenuta irrevocabile per reati di associazione di tipo mafioso e usura in concorso aggravata dal metodo mafioso, commessi tra maggio 2010 e ottobre 2012 nel territorio di Stefanaconi. L’uomo dovrà espiare una pena residua pari a 6 mesi di reclusione. Al termine delle formalità di rito, il 53enne è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. (Gi.Cu.)

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