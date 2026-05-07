Regione, ecco il Rendiconto 2025. La sanità pesa per il 78%. Mobilità passiva oltre 360 milioni

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CATANZARO Spese impegnate pari a oltre 8 miliardi, pagamenti pari a oltre 5,6 miliardi, e il solito “totem” sanità, visto che da sola la sanità incide per il 78% delle spese correnti impegnate. Sono alcuni dei numeri del Rendiconto generale dell’esercizio 2025 della Regione Calabria approvato con un disegno di legge dalla Giunta regionale e trasmesso al Consiglio per la definitiva approvazione. Secondo quanto emerge dall’articolato, l’esercizio 2025 della Regione si è concluso con un risultato di amministrazione pari a 2,02 miliardi, e con un risultato economico pari a oltre 407,6 milioni.

La gestione delle entrate

Nella relazione sulla gestione allegata al Rendiconto 2025 si dà conto poi della parte entrate e della parte spesa. Per quanto riguarda la gestione delle entrate, si specifica che «il bilancio di previsione assestato dell’esercizio 2025 pareggia in euro 10,986 miliardi. Le entrate che hanno formato oggetto della gestione di competenza dell’esercizio 2025, al netto delle contabilità speciali, ammontano ad euro 9,5 miliardi: di queste sono stati regolarmente accertati 8,152 miliardi e riscossi in conto competenza 5,27 miliardi… Deve precisarsi tuttavia che la gran parte di dette entrate è destinata alla sanità, ove si consideri che al servizio sanitario nazionale è devoluta la compartecipazione all’Iva pari ad oltre 3,561 miliardi, una quota dell’Irap pari ad euro 251,9 milioni e una quota dell’Irpef pari a 211,9 milioni… Per ciò che concerne i trasferimenti di parte corrente, il 36,6% degli accertamenti afferisce alle entrate vincolate del perimetro sanitario, circa il 20,5% alle entrate accertate in relazione alla programmazione comunitaria e nazionale (Por, Fse e Pac) in corso, e circa il 41,7% alle somme trasferite dallo Stato, prevalentemente per il trasporto pubblico locale, per i lavoratori socialmente utili, per il potenziamento dei Centri per l’impiego. Nel corso del 2025 con rifermento al Pnrr sono stati accertati 143,3 milioni (di cui 78,85 milioni relativi a somme finalizzate alla sanità – Perimetro sanitario)».

La gestione delle spese

Quanto alla gestione delle spese, la relazione al disegno di legge della Giunta regionale specifica che «le previsioni definitive di spesa per l’esercizio 2025 ammontano ad euro 10,986 miliardi. Le spese impegnate dalla Regione nel corso dell’esercizio 2025, al netto delle contabilità speciali, risultano pari ad euro 8,065 miliardi mentre i pagamenti in conto competenza risultano essere pari ad euro 5,675 miliardi e costituiscono circa il 73% degli impegni assunti nel corso dell’anno… Gli impegni assunti su somme di parte corrente allocate nel bilancio di previsione 2025-2027 sono pari al 71% dell’importo totale impegnato nell’anno… Nell’ambito delle spese correnti impegnate nell’anno 2025, circa il 78% è destinato alla sanità. Il 55% delle spese in conto capitale è destinato agli investimenti relativi ai programmi comunitari e nazionali (risorse Por, Fsc, Pac, Psc, etc.), circa il 19% afferisce a investimenti effettuati con risorse statali e circa il 9,16% è destinato alla copertura dei disavanzi in sanità». Per quanto riguarda il finanziamento del fondo sanitario, l’assegnazione è stata pari a poco più di 4 miliardi: la mobilità passiva – emerge da una tabella allegata alla relazione del Rendiconto – è pari a oltre 362 milioni. (a. cant.)

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