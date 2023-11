Opera & Danza: il Politeama apre a tutti con abbonamenti e sconti per gli studenti

la rassegna

CATANZARO La danza contemporanea, il ritorno della lirica con due opere intramontabili, un classico del balletto. La proposta della rassegna “Opera & Danza”, promossa dalla Fondazione Politeama, si rivolge a ogni tipologia di spettatori che potranno prendere parte, con biglietti accessibili per tutte le tasche, a quattro appuntamenti in grado di coniugare la tradizione con la sperimentazione, aprendo la strada verso nuove collaborazioni artistiche.

Sabato 18 novembre si partirà con “Baroque Suite”, prodotto da Ramificazioni Festival, un’inedita creazione ispirata al Barocco Europeo in cui la danza contemporanea e le arti performative aeree si fondono con la musica dell’Orchestra Sinfonica Brutia, diretta da Patrizio Germone, e le incursioni di musica elettronica a cura di Francesco Perri, per la regia di Filippo Stabile.

Sabato 25 novembre ci sarà l’appuntamento con l’opera “Cavalleria Rusticana & Pagliacci”, coproduzione di Fondazione Politeama e Sicilia Classica Festival, che vedrà insieme l’Orchestra Filarmonica della Calabria ed il Coro Lirico Mediterraneo con cantanti di calibro nazionale ed internazionale. Il 22 dicembre sarà la volta di “Carmen” con le coreografie suggestive del Balletto di Milano. In conclusione, il 4 gennaio si riproporrà la squadra della lirica con “La traviata” di Giuseppe Verdi.

Per favorire la più ampia partecipazione alla rassegna, la Fondazione Politeama ha lanciato una speciale formula abbonamenti che consentirà di assistere a tutte le quattro serate in programma con tagliandi a partire da soli 60 euro. Inoltre, ulteriori scontistiche sono rivolte agli studenti iscritti all’Università Magna Graecia, all’Accademia di Belle Arti e al Conservatorio, ai gruppi di minimo quindici persone delle scuole di danza, associazioni culturali e CRAL. Per informazioni è possibile contattare il botteghino del teatro al numero 0961-501818 o consultare il portale https://www.politeamacatanzaro.net.